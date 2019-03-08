Ankara'da kadınlar, şarkılar söyleyip, halay çekerek günlerini kutladı

Ankara'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü müzik eşliğinde şarkılar söyleyip, halay çekerek kutladı.



Ankara Kadın Platformu'nun Kızılay'daki Sakarya Caddesi'nde düzenlediği etkinliğe yaklaşk 500 kadın katıldı. Çoğunlukla mor kıyafetler giyen grup, ellerinde taşıdıkları dövizler ve sloganlarla kadına yönelik şiddete dikkat çekti. Kadınlar daha sonra şarkılar eşliğinde halay çekip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ankara Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan İpek Yüksek, kadınlar için eşitlik, özgürlük ve insanca bir yaşam istediklerini söyledi.



Grup adına konuşan Nermin Yurttaş ise, yaşamın bütün zorluklarını sırtladıklarını belirterek, "Maruz kaldığımız bütün eşitsizliklere rağmen inatla ve ısrarla var olduğumuzu ve var olmaktan asla vazgeçmeyeceğimizi hatırlatıyoruz. Gücümüzü de buradan alıyoruz. Kadınların bir arada ve güçlü olmasının önünde hiçbir engel duramaz" dedi.



Görüntü Dökümü:

-Kutlamalardan görüntü

-İpek Yüksek konuşması

-Nermin Yurttaş konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/ANKARA, ()