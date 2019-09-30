Ankara'da halk otobüsü durağa girdi: 3 ölü , en az 3 yaralı (1)

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, en az 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mamak'ta Yeni Merkez Camii önünde meydana geldi. Özel halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki durağa girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre durakta bekleyen yolculardan 3'ü hayatını kaybetti, en az 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan otobüsten görüntü

Duraktan görüntü

Vali Şahin'in açıklaması

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, ()-