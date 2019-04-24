Ankara'da FETÖ'den 25 şüpheliye gözaltı kararı



ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplam 25 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında, örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock' kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şu ana kadar 16 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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