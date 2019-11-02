Ankara'da eğlence mekanlarına 'asayiş' denetimi

ANKARA'da, eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı asayiş uygulamasında, 11 iş yerine idari işlem uygulanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Çankaya bölgesinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimleri gerçekleştirdi. 500 polisin görev aldığı denetlemelerde 20 eğlence mekanına eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. İş yerlerinin izin belgeleri ve ruhsatlarını inceleyen ekipler, kriterlere uymayan 11 eğlence mekanına idari işlem uyguladı. Ekipler, mekan çalışanları ve müşterilerin kimlik kontrolleri sırasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.