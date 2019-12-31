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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı (2)
ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM Ankara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler,...
GÜNDEM 31.12.2019, 17:05
ÇOCUKLARA ATEŞ ALTINDA EĞİTİM
Ankara'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişinin cep telefonu ve bilgisayarlarındaki örgüte ait çeşitli materyallere el konuldu. İncelenen cep telefonu ve bilgisayarlarda bulunan görüntüler, örgütün çocuklara eğitim verdiğini ortaya koydu. Elde edilen bir görüntüde kamuflaj giydirilen çocuğa, ateş altında eğitim verildiği görüldü. 7-8 yaşlarındaki çocuk dikenli tellerin altında sürünürken, yan tarafta örgüt üyesi tarafından önüne doğru ateş açılması dikkat çekti.
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