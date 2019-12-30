Ankara'da DEAŞ operasyonu: 33 gözaltı

ANKARA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığının koordineli çalışmaları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı tespit edilen 50 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 30'u Irak, 2'si Suriye ve 1'i Fas uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Firari diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()