Ankara'da DEAŞ operasyonu: 23 gözaltı

Ankara'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu kişilere şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edilecek.

Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()