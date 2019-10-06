Ankara'da çatı yangını
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu. Yangın, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şafak...
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu.
Yangın, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876 sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yangından görüntü
-Ekiplerin müdahalesi
-Detay
Haber-Kamera: Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), ()-
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