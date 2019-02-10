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ANKARA'DA BİR OTELE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA- Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir otele pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelin kapısında hasar meydana geldi. Olay, saat 03.00 sıralarında Çankırı Caddesi'nde  meydana...

ANKARA'DA BİR OTELE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir otele pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otelin kapısında hasar meydana geldi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Çankırı Caddesi'nde  meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, eğlence mekanlarının olduğu cadde üzerindeki bir otelin sahibiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Otelden çıkan kişi, yanına aldığı pompalı tüfekle geri döndü. Otelin önünde bekleyen vatandaşlara "çekilin" diye bağıran kişi, otele ateş etti. Açılan ateş sonucunda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, saldırgan, otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevre güvenliği alarak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"İNSANLAR TEDİRGİN OLDU"
Olay anında otel önünde bulunan Sezer Yücedağ, "2 kişi otomobille buraya geldi. Biri küfür edip ateş etmeye başladı. Daha sonra kaçtı. İnsanlar tedirgin oldu, sağa sola kaçtı. 3 veya 4 el ateş etti. Olaydan bir müddet sonra otelden çıkanlar oldu" dedi.

"SİLAH ÖNCE TUTUKLUK YAPTI"
Bir başka görgü tanığı Selçuk Solmaz ise "Saldırgan, arabadan inip bize 'çekil' dedi ve ateş etti. Ondan sonra arabaya binip gitti. Silah ilk başta tutukluk yaptı sonra saydırmaya başladı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Otelden görüntü
-Polisten görüntü
-Kurşunlardan görüntü
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Genel ve detaylar
 

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