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Ankara'da bir kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki oto tamirci önünde bekleyen Yener Yıldırım pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı....

Ankara'da bir kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki oto tamirci önünde bekleyen Yener Yıldırım pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı'nın İşçi Blokları Mahallesi bölgesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille gelen Murat B., istasyon içerisindeki oto lastikçinin önünde bulunan Yener Yıldırım'a pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Yıldırım, bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı.

Saldırgan ise geldiği otomobille Mevlana Bulvarı üzerinden Gölbaşı yönünde kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Yener Yıldırım'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Oto lastikçinin önünü emniyet şeridiyle kapatan polis, bölgede bir süre inceleme yaptı. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Murat B.'yi yakalamak için kaçış istikametindeki güvenlik ve MOBESE kameralarını inceliyor.

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