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Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı / Yeniden

Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay...

Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı: 2 yaralı / Yeniden

Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi. Sıhhıye’den Çankaya yönüne giden Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı belediye otobüsü, yaya geçidine yaklaşırken, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs, yaya geçidinden karşıya geçen 2 yayayı altına alıp, refüje çarparak durdu. Kazada, otobüsün çarptığı yayalar Neslişah E. (12) ve Gülşen M. yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, 112 acil servis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından otobüsün altından çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Gülşen M.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazanın ardından şoka giren sürücü Selçuk D. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, hızla yaya geçidine yaklaşırken kontrolden çıkan otobüs, yayaların arasına dalıyor. Otobüsün 2 kişiye çarpması ve yayalardan bazılarının koşarak son anda aracın altında kalmaktan kurtulması da kameraya yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan belediye otobüsünden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()

 

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