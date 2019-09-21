Ankara'da, Afgan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Ankara'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı (29) mahkemece tutuklandı. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri,...
Ankara'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı (29) mahkemece tutuklandı.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Demetevler Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine F.K.'nın (29) üzerini aradı. F.K.'nın cebinden çıkan sigara paketi içinde bir miktar eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., sorgusunda uyuşturucuyu Afgan uyruklu birinden aldığını söyledi. F.K., polisin gözetiminde satıcıyı tekrar arayarak uyuşturucuya ihtiyacı olduğunu söyledi. Adrese giden polis, 'Hacı' kod adlı Afgan uyruklu Mohammad Alem Azımı ve yanında gelen C.E.E. (23) adlı kadını gözaltına aldı. Azımı'nın üzerinde 3 şeffaf poşete sarılı 9,70 gram eroin, evinde ise 85 gram eroin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden Azımı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, ()
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