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Ankara'da 3 bin saman balyası yandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı. Gökçedere Mahallesi'nde Sinan Seyfili'ye ait samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Sinan Keyfili, itfaiyeye haber verdi. İhbar...

Ankara'da 3 bin saman balyası yandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, samanlıkta çıkan yangında 3 bin saman balyası yandı.

Gökçedere Mahallesi'nde Sinan Seyfili'ye ait samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden Sinan Keyfili, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, iş makinelerinin de yardımıyla yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında, 3 bin saman balyası yanarken, yaklaşık 32 bin TL'lik zarar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Olay yerinden görüntü
- İtfaiye çalışmasından görüntü
- Görgü tanığı ile röportaj
- Detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ÇUBUK-

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