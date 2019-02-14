Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 2 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Keçiören ilçesi Yozgat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fatih E.'nin kullandığı 06 GC 0854 plakalı otomobil, kavşakta, Sezai P.'nin kullandığı 34 ACJ 062 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sezai P.'nin kullandığı otomobil orta refüje çıkıp, yön levhasına çarparak durdu. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ebrar G. ve Sümeyra K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Fatih E. tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kazanın yaşandığı bölgeden görüntü

-Otomobillerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,()