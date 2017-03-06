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Ankara'da 10 kg "Ulusal Marker" ele geçirildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki takiplerinde 10 kg "Ulusal Marker" olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli...

Ankara'da 10 kg "Ulusal Marker" ele geçirildi

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki takiplerinde 10 kg "Ulusal Marker" olduğu değerlendirilen ürün ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 5 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ankara Valiliği'nin açıklaması şöyle:" Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik planlı çalışmalar kapsamında; 2 Mart perşembe günü yapılan teknik ve fiziki takiplerde, O. G. isimli şüpheli şahıstan yaklaşık 10 kg (büyük boy plastik su bidonu içerisinde) "Ulusal Marker" olduğu değerlendirilen ürün ele geçirilmiştir. (10 litre Ulusal Marker ürün yaklaşık, 1 Milyon Litre Akaryakıtı Millileştirmede kullanılmaktadır.)"

 

 

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