Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bazı Zaferler Tarihe Sığmaz" başlıklı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından "Bazı Zaferler...
GÜNDEM 29.08.2019, 20:40
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Bazı Zaferler Tarihe Sığmaz" başlıklı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından "Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz." Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı ve belediye binası içerisinde geçen videoda, temizlik personelinin Atatürk'ün resmi karşısında asker selamı vermesi dikkat çekti. Videoda konuşan Başkan Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kahraman ordumuzun işgal askerlerini Anadolu topraklarından tamamen temizlediği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." sözlerine yer verdi.
Belediye Başkanı Yavaş, Twitter hesabından "Bazı Zaferler Tarihlere Sığmaz." Zafer için tunçtan bir bilek, hürriyet sevdalısı bir yürek gerek. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullanarak bir video paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı ve belediye binası içerisinde geçen videoda, temizlik personelinin Atatürk'ün resmi karşısında asker selamı vermesi dikkat çekti. Videoda konuşan Başkan Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kahraman ordumuzun işgal askerlerini Anadolu topraklarından tamamen temizlediği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." sözlerine yer verdi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0