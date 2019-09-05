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Ankara Barosu'ndan 'seçim' çağrısı
ANKARA Barosu, Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verdi. İstanbul Barosu’nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek...
GÜNDEM 04.09.2019, 21:34
ANKARA Barosu, Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verdi.
İstanbul Barosu’nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek TBB’yi seçime çağırdı. Barodan yapılan açıklamada, “Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir” denildi.
İstanbul Barosu’nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek TBB’yi seçime çağırdı. Barodan yapılan açıklamada, “Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırılmasına karar verilmiştir” denildi.
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