Ankara Adliyesi önünde iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı (2) - (Yeniden)

ANKARA Adliyesi önünde, asfalt çalışması için yol kazısı yapan bir iş makinesinin doğalgaz borusunu patlaması sonucu, iş makinesi, yanarak kül oldu.

Ankara Adliyesi önünde, asfalt çalışması için yol kazısı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Meydana gelen patlama ve alevlerin bir anda gökyüzünü sararak, oluşturduğu duman, olay yerinin yakınından geçenleri korkuttu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilerek, güvenlik çemberi oluşturuldu. İş makinesini kullanan operatörün, olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yükselen dumanlar

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Söndürme çalışmaları

-İş makinesinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber: Ümit KOZAN-Muhammet BAYRAM / ANKARA, () -