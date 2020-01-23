Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı (4)

YAVAŞ: TÜM HEMŞEHRİLERİMİZE GEÇMİŞ OLSUN



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akyurt ilçemizde aralıklarla 2 deprem oldu. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.