Anka, Hürkuş ve Atak, Malezya Başbakanı için uçtu

MALEZYA Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 'TUSAŞ' tesislerinde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi. Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini beklemiyordum" dedi.Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile birlikte TUSAŞ tesislerini gezerek, özgün geliştirilen platformlar hakkında bilgi aldı. Başbakan Muhammed, fabrika turunun ardından TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş temel eğitim uçağı, Anka insansız hava aracı ve Atak helikopterinin uçuş gösterisini izledi. Gösterinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Muhammed, "Çok etkileyici bir gösteriydi. Gösterinin bu seviyede bir kapasiteye ulaşacağını düşünmedim. Ayrıca, böyle bir uçak dizayn ve inşaa edileceğini de beklemiyordum" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise, "Bugün Malezya başbakanını ağırlıyoruz. Kendisini burdaki tesislerimizi gezdirdik. Malezya ve Türkiye’nin işbirliği yapabileceği birçok alan var. Hem savunma sanayi hem de diğer endüstrilerde, önümüzde birçok fırsat duruyor. İnşallah bugün sayın cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde de bu konuları ele alacağız. Bugün güzel bir sunum yaptık kendilerine, kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti" dedi.Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise Malezya ile işbirliğini daha da geliştireceklerini söyledi.



Görüntü Dökümü:

-TUSAŞ'taki incelemelerden görüntü

-Uçuş gösterileri

-Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed konuşma

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşma

-Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuşma

Haber-Kamera:Selen YALAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()-