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Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli şekilde öldüğü, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde mahkemece keşif yapıldı. Naip hakim gözetimde yapılan keşifte, kapıdaki üst kilidin göbeğinin değiştirilip değiştirilmediği,...

GÜNDEM 03.01.2020, 17:37
Anestezi teknikeri Ayşe'nin öldüğü evde keşif yapıldı

ANKARA'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) şüpheli şekilde öldüğü, Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) evinde mahkemece keşif yapıldı. Naip hakim gözetimde yapılan keşifte, kapıdaki üst kilidin göbeğinin değiştirilip değiştirilmediği, asansörün 8'inci katta bulunan daireye iniş-çıkış süreleri ile binadaki güvenlik kamaraları ile ilgili teknik araştırmalar yapıldı.  

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini iddia eden Özgür Tarhan, tutuklandı.

KEŞİF YAPILDI

Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, 9 Aralık 2019'da Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada mahkemenin aldığı ara karar gereği bugün Karaman'ın öldüğü dairede keşif yapıldı. Naip hakim gözetiminde yapılan keşfe, bilirkişi, taraf avukatlarının yanı sıra Karaman’ın annesi Feride Karaman da katıldı. Site içindeki binanın asansör iniş-çıkış süreleri ve güvenlik kamera açılarını inceleyen heyet, olayın meydana geldiği evin kapısının üst kilidinin değiştirilip değiştirilmediğini kontrol etti.

1,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1,5 saat süren keşfin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi, keşif sırasında asansör ile binaya giriş-çıkış saatlerinin hesaplandığını, olayın yaşandığı evin üst kilidine yönelik incelemelerin yapıldığını söyledi. Duruşmanın 7 Ocak'ta yapılacağını hatırlatan Beyendi, "Çilingir bilirkişisi raporunu duruşma gününden önce dosyaya sunacak. Bizim iddialarımız; kilidin anahtarı daire sahibine bugüne kadar teslim edilmemiş olsa dahi anahtar olmadan da kilidin götürülüp, çilingirde yeni bir anahtar yapılabileceği yönünde. Bir ihtimal daha var; belki de üst kilit hiç kilitli değildi, açık kilit çilingir getirilerek kırdırıldı. Biz bununla ilgili inceleme yapılmasını da istedik. Rapor doğrultusunda beyanlarımızı sunacağız" dedi. 

Sanık Özgür Tarhan'ın avukatı Çetin Arslan ise yapılan keşifte bilirkişinin ilk izleniminde kilidin orijinal olduğunu, arkadan kilitli olduğunu tespit ettiğini söyledi.
 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()

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