Anayasa Mahkemesi'nden kamulaştırma kararı

ANAYASA Mahkemesi, imar planında arsası 'kamu hizmeti alanı' olarak ayrıldığı için kamulaştırma bedeli alamayan Abdurrahim Dede'nin başvurusunu haklı buldu. Dede'nin 'mülkiyet hakkının' ihlal edildiğine karar veren Yüksek Mahkeme, kararın bir örneğini yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderdi.Kendisine ait taşınmazı imar planında kamu hizmeti alanı olarak ayrılan Abdurrahim Dede, önce taşınmazının kamulaştırılması istemiyle belediyeye başvurdu, ancak bu yoldan bir sonuç alamadı. Ardından taşınmazın rayiç bedelinin ödenmesi istemiyle belediye aleyhine tam yargı davası açtı, ancak mahkeme 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda 2016 yılında yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek, 'uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına' hükmetti.MÜLKİYET HAKKI İHLAL EDİLDİBunun üzerine Dede, 'mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası' ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dede, mülkiyet hakkı ihlali iddiasının yanısıra, dava sürecinde yapılan yasal değişikliklerin geriye yürütülmesi nedeniyle adil yargılanma hakkı, eşitlik ilkesi ve hak arama hürriyetinin de ihlal edildiğini ileri sürdü. Anayasa Mahkemesi başvurucunun şikayetlerini mülkiyet hakkının ihlali iddiası kapsamında inceledi. Dede'nin bireysel başvurusunu 3 Nisan 2019 tarihinde karara bağlayan Yüksek Mahkeme oybirliğiyle başvurucunun, Anayasa'nın 35’inci maddesinde güvence altına alınan 'mülkiyet hakkının' ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 13'üncü İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmeden Yüksek Mahkeme, yeniden yargılama kararından dolayı başvurucunun tazminat taleplerini ise reddetti.