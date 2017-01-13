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Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu maddenin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1'inci turunda 9'uncu...

Anayasa değişikliği teklifinin 9'uncu madde görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu maddenin görüşmelerine başlandı.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin 1'inci turunda 9'uncu maddenin görüşmelerine başlandı. cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenleyen maddeye göre cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. TBMM, üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması 3 ay içinde tamamlanacak. Bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilecek, yargılama bu sürede kesin olarak sonlandırılacak.
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkum edilen cumhurbaşkanının görevi sona erecek. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanacak.

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