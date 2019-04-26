Anaokulunda kadın öğretmene şiddet kamerada

Ankara'da, ortağı oldukları anaokulunda öğretmenlik yapan Asuman E. ve Yasemin Ş., anlaşmazlık yaşadıkları diğer ortakları Gül E. ve onun eşi Nadir E. ile gelinleri tarafından dövüldü. Karşılıklı şikayetçi olunurken, dava açılan taraflardan Nadir E.'nin, Asuman E.'yi sınıfta eğitim gören çocukarın gözü önünde yere yatırıp, dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, kasım ayında meydana geldi. Anaokulunun ortakları Asuman E., Yasemin Ş. ve Gül E. arasında anlaşmazlık çıktı. Okulda aynı zamanda öğretmenlik yapan ortaklardan Asuman E. ve Yasemin Ş., iddiaya göre, Gül E.'nin, daha önceki tartışmalarının yer aldığı okuldaki güvenlik kamerası kayıtlarını aldırmak istemesine karşı çıktı. Bunun üzerine kadınlar arasında tartışma çıktı. Okula gelen Gül E.'nin eşi Nadir E. ise Asuman E. ve Yasemin Ş.'den hisselerini eşine devretmelerini istedi. Bu talebin ardından taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Nadir E., Asuman E.'yi sınıfta çocukların gözü önünde yere yatırıp, dövdü. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, Gül E. ve okulda sekreter olarak görev yapan gelini Neslihan E. de Nadir E.'ye engel olmaya çalışan Yasemin Ş.'yi tartakladı.



KARŞILIKLI DAVA AÇILDI

Olayın ardından darp raporu alan taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda taraflar hakkında karşılıklı olarak dava açıldı. İddianamede taraflardan Nadir E.'nin 'hakaret', 'yağmaya teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'; Gül E. ile gelini Neslihan E.'nin 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılması istendi.

Asuman E.'nin 'hakaret', olay sırasında parfüm sıkıp, zarar vermeye çalıştığı ileri sürülen Yasemin Ş.'nin ise 'basit yaralama' ve 'haksız fiil nedeniyle karşılıklı hakaret' suçlarından cezalandırılması talep edildi.



'ÇOCUKLARIN YANINDA DOKUNAMAYACAKLARINI DÜŞÜNDÜK'

Dövülen öğretmen Asuman E., olay sırasında Nadir E.'den kurtulmak için çocukların bulunduğu sınıfa kaçtığını belirterek, "Çocukların yanında dokunamayacaklarını düşündük; fakat orada beni sıkıştırarak, yere yatırdılar ve dövdüler. Yüzümde bayağı çizikler oluştu. Ben ağladım ve yardım istedim. Kafamı yere vurarak, tehditler savurdu. Daha öncelerde eşimi de ölümle tehdit ediyordu. Bunlar ilk değildi. En sonunda şiddete de başvurdu. Dayak yediğimi gören bir veli hemen yardıma koştu. Beni orada başka bir odaya kilitlediler. Darp raporumuzu aldık, şikayetçi olduk. Nadir E. ve eşinin cezalandırılmalarını talep ediyorum" diye konuştu.



'BU ORTAKLIK KANLI BİTECEK' DEMİŞ

Yasemin Ş. ise 18 yıldır öğretmenlik yaptığını anlatarak, "Hisselerimizi zorla almak istediler. Görüntülerde her şey var. Bize saldırdılar. Eşi okula gelince tehditler ve hakaretler savurmaya başladı. 'Bu ortaklık kanlı bitecek' diyordu. Ortağıma 'Sınıfa gidelim, orada çocuklar var, bize bir şey yapamazlar orada' dedim. Kendimizi korumak amaçlı çocukların yanına gittik; fakat orada da saldırmaya devam ettiler. Ben kendimi korumak için elime geçirdiğim parfümü sıktım; fakat işe yaramadı. Alamadığı hisseleri şiddetle almaya çalıştı. Biz orada tamamen çocukları düşündük. Çocuklar bize emanetti. Onlar çocukları hiç düşünmedi. Davamızı açtık; fakat mağdur olan biz olmamıza rağmen 'basit yaralama', 'tehdit', 'hakaret'ten bize dava açılmış" dedi.

Görüntü dökümü:

- Öğretmenlerle röportaj

- Güvenlik kamerası görüntüleri

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()