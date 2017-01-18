ANADOLU ADLİYESİ'NDEKİ ŞÜPHELİ ÇANTA HAREKETLİLİĞİ TATBİKAT ÇIKTI

* ADLİYEYE GİRİŞ-ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞ, METRO İSTASYONU ÇIKIŞI KAPATILMIŞ, YAYA ULAŞIMA ENGEL OLUNMUŞTU

* Başsavcılık : Tarafımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmaştır.

Arzu KAYA, İstanbul



Polis Anadolu Adalet Sarayı girişinde bırakılan bomba süsü verilmiş sırt çantasında kontrollü patlama yapmıştı. İnceleme süresince ve patlama sırasında Adliye binası ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemi alınmıştı. İşte o olağanüstü dakikalarla ilgili savcılıktan açıklama geldi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1. girişinde yapılan bomba imha işlemi Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

