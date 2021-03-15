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Amerikan Hastanesi'nde Hasta Önlüğü için tasarım yarışması

Amerikan Hastanesi, 100 yıllık köklü geçmişin perspektifinde genç moda tasarımcılarına bir çağrı açarak, “Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması” düzenliyor.

GÜNDEM 15.03.2021, 23:24 Murat Aydın
Amerikan Hastanesi'nde Hasta Önlüğü için tasarım yarışması

Amerikan Hastanesi, 100 yıllık köklü geçmişin perspektifinde genç moda tasarımcılarına bir çağrı açarak, “Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması” düzenliyor. Moda tasarımı eğitimi alan genç yeteneklerin hayal güçlerine dokunan yarışma, içinden geçtiğimiz pandemi döneminde medikal tasarım alanında da öncü yarışmalardan biri olma özelliği taşıyor.

“Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması” için başvurular, 28 Nisan 2021 tarihine kadar www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi adresi üzerinden kabul edilecek. 

1920 yılında kurulmasının ardından bugüne dek ilk Hemşirelik Okulu, ilk çalışan Check-Up programının başlatılması, ilk ameliyatsız aort kapağı değişimi, Code Lotus Mindfulness Merkezi gibi kilometre taşlarıyla sağlık sektöründe öncü çalışmalar yapan Amerikan Hastanesi, bu kez yaratıcılığı ön plana çıkaran bir yarışmayla moda tasarım alanında da yenilikçi bir işbirliğine imza atıyor. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çatısı altında hizmet veren Amerikan Hastanesi, kuruluşunun 100. yılında farklı alanlarda gerçekleştirdiği yenilikçi projeler arasında, moda tasarımı öğrencilerine ve mezunlarına yönelik “Hasta Önlüğü Tasarım Yarışması”nı hayata geçiriyor.

Sağlık sektöründe kullanılan hasta önlüklerine inovatif fonksiyonlarla birlikte yaratıcı bir yaklaşım getirecek olan bu yarışma, aynı zamanda içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde daha da önem kazanan medikal tasarımlara vurgu yapmayı hedefliyor.

Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt’un jüri başkanı olarak görev yapacağı seçici kurulun değerli üyeleri arasında Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya, moda tasarımcıları Mehtap Elaidi, Dilek Hanif, Atıl Kutoğlu ve Niyazi Erdoğan’ın yanı sıra, 

Parsons - The New School of Design eski dekanı Burak Çakmak, Instyle Genel Yayın Yönetmeni Bahar Kader, Vogue Türkiye Moda Direktörü Ceylan Atınç ve influencer Rachel Araz gibi moda dünyasının önemli isimleri yer alıyor.

Kazanan kişinin tasarımı Amerikan Hastanesi’nin yeni hastane önlüklerinde hayata geçirilecek, ayrıca dereceye giren ilk üç isim, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özlem Kaya ile Genel Portfolyo Değerlendirme Ödülü’ne hak kazanacaktır.

28 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmanın tüm detaylarına www.amerikanhastanesi.org/moda-tasarim-yarismasi adresinden erişebilirsiniz.

Yarışma Katılım Şartları:

- Herhangi bir üniversitenin Moda ve/veya Tekstil Tasarımı bölümünde öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri ya da son 5 yıl içinde bir Moda Tasarımı bölümünden mezun olanlar katılabilir.

- Katılımcılar “Kadın”, “Erkek”, “Çocuk” ve “Doğum” kategorilerinde hasta önlüğü tasarımı hazırlamalıdır.

- Tasarımlar giyilebilir ve üretilebilir olmalıdır.

#Amerikan Hastanesi #Hasta Önlüğü
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