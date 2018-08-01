Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması

Beyaz Saray, Türk İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yaptırım kararı aldığını açıkladı.



Beyaz Saray'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Brunson konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulamaya karar vermiştir. Hazine Bakanlığı Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanacak. Türkiye'ye yönelik yaptırımların hedefi İçişleri ve Adalet bakanları. Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson'un tutukluluğunda rol oynaması" denildi.