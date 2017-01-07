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AMBULANS YOLDA KALINCA İÇİNDEKİ HASTA KARŞI YÖNDEN GELEN BAŞKA BİR AMBULANSA KOYULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/ İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayrampaşa'da Eyüp Silahtar - Gaziosmanpaşa TEM bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kalan...

AMBULANS YOLDA KALINCA İÇİNDEKİ HASTA KARŞI YÖNDEN GELEN BAŞKA BİR AMBULANSA KOYULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayrampaşa'da Eyüp Silahtar - Gaziosmanpaşa TEM bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kalan araçlar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın içindeki hasta şans eseri şans yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Avasköy Yolu Caddesi'nde bir çok araç yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasında yetersiz kaldığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanın ambulantan ambulansa taşınması

-Vatandaşlardan görüntü

-Yolda kalan araçlar

-Vatandaşların araçları itmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Sürücüler ile röp

-Yolda kalan servis araçları

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