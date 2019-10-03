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Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2'si ağır 7 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı. Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz...
GÜNDEM 03.10.2019, 13:09
Hatay'ın Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2'si ağır, 7 asker yaralandı.
Belen ilçesinin Amanos Dağları'nın yüksek kesimlerindeki Çerçikaya Mevkii'nde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri araç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Araçta bulunan askerlerden 7'si yaralı olarak bölgeden alınıp, İskenderun'daki hastanelere görüldü. Askerlerden 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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-Bölgeden görüntü
-Helikopter ve ambulans
-Ambulansların gelişi
-Yaralı askerlerin sedye ile ambulanstan indirilmesi
-Acil servise taşınması
-Detaylar
SÜRE:02'03" BOYUT:227 MB
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ BELEN(Hatay), ()
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