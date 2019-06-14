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Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor

Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Fahrettin Altun, "Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı...

Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor

Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanı Fahrettin Altun, "Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı işbirliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı 'Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı' (AİGK) hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan açıklamada bulundu. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenecek AİGK 5’inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin bölgesel konuların en üst düzeyde ele alındığı etkili bir mekanizma işlevi gördüğünü belirten Altun, "Türkiye hem kendi çıkarlarını korumak hem de ortak coğrafyada ve tüm dünyada istikrar, güvenlik, barış ve dostluğa katkı sunmak üzere her platformda çok taraflı işbirliği ve etkin diyalog içinde çaba sarf etmeyi sürdürüyor" dedi.
ERDOĞAN İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AİGK 5'inci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye ziyaret gerçekleştireceği ifade edilerek, "'Güvenli ve Daha Müreffeh Bir AİGK Bölgesi İçin Ortak Vizyon' temasıyla düzenlenen zirvede askeri, siyasi, ekonomik, insani ve çevresel konular ile yeni sınama ve tehditler başlıklarında sürdürülen konferans faaliyetleri ele alınacak, ileriye yönelik hedefler tespit edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Tacikistan'da zirve katılımcısı ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir" denildi.

ANKARA, ()

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