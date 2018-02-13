ALTAN KARDEŞLER VE NAZLI ILICAK'IN YARGILANDIĞI DAVADA SON SAVUNMALAR ALINIYOR...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Medya yapılanmasına ilişkin 7 sanıklı davada, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen sanıklar Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını tamamladı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumda, savunmasını yapan Mehmet Altan, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında verdiği hak ihlali kararına değinerek "tutuklanamayacağına" yönelik kararına rağmen ömür boyu hapis cezasıyla yargılanmaya devam etmesini eleştirdi. Ancak Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, "Savunma çerçevesinde devam etmezseniz savunma hakkını kötüye kullandığınızı sayacağım" deyince sanık Mehmet Altan savunmasının bu kısımlarını atladı.

"ÜÇ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN BİR AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET"

Duruşma savcısı ve iddianame savcısını eleştiren Mehmet Altan, "İddianame savcısı, hem cebir ve şiddet kullanarak, hem de bizzat faillik yaparak din devleti kurmak için televizyon programı vasıtasıyla darbe yapıp Anayasa'yı, parlamentoyu, hükümeti devirmeye kalktığım için üç kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca FETÖ örgütüne üye olmamakla birlikte yardımdan da bir 15 sene ceza yememi talep ediyordu. Yeni savcı tek bir ağırlaştırılmış müebbetle yetinmiş. Üç ağırlaştırılmış müebbetten, bir ağırlaştırılmış müebbede inmek bir gelişme, herhalde teşekkür etmeliyim" diye konuştu. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile gazetecilerin ilişkilerini sağladığı iddia edilen Alaeddin Kaya ile sık sık görüştüğünün öne sürüldüğünü belirten Mehmet Altan, "Bu yalan, iddianamenin bizzat kendisi tarafından çürütülüyor" diyerek 10 sene önce iki kez görüştüğünün iddianamede de yazdığını ifade etti. İkametinde yapılan aramada 6 adet 1 dolar bulunmasına yönelik iddiaya karşı Mehmet Altan, "15 Temmuz sonrası 1 dolar bulundurmak suç aleti silah bulundurmaktan daha tehlikeli hale gelmişti. Gizli saklı bir işim olsa, ben 1 dolarları neden tutayım?" dedi. Hakkında duruşma savcısı tarafından iddia olunan Bank Asya kartına da değinen Altan, "Bu kart 50'ye yakın kullanılmayan kart ile biraradaydı. Dava dosyasında var, o kartta hiçbir hesap hareketi yok. Mahkeme bunu zapta geçirmedi. Savcı bunu iddianameye yazmadı. Bu biraz fazla hukuksuzluk, ama aşırı düşmanlık değil mi?" ifadelerini kullandı. Mehmet Altan'ın 30 yıllık akademisyen olduğunu belirtmesi üzerine Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, "Darbelerin Ekonomisi diye kitap yazdığını söylediniz. Peki darbe girişimini niye kestiremediniz 15 Temmuz'da?" diye sordu. Mehmet Altan ise "Ben siyasetçi değilim, ekonomi profesörüyüm. O kitap, darbeyi teorik olarak yazdığım bir kitap" şeklinde cevap verdi.

NAZLI ILICAK: "40 YILI AŞAN MESLEK HAYATIMDA HİÇBİR CEMAAT YAYININDA ÇALIŞMADIM"

Daha sonra sanık Nazlı Ilıcak'ın savunmasına geçildi. Bu arada Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, Nazlı Ilıcak'ın Silivri'de değil, yeniden Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalmak istediğine yönelik talebini kabul ettiklerini belirtti. Sanık Nazlı Ilıcak, Alaeddin Kaya vasıtasıyla Fetullah Gülen ile sürekli irtibat kurduğu iddiasının yalan olduğunu savundu. Sanık Ilıcak, "40 yılı aşan meslek hayatımda hiçbir cemaat yayınında çalışmadım. Çalışmayı tercih etmedim. Suç gibi gördüğüm için değil. Cemaat yapısı içinde gazetecilik faaliyetini serbestçe yerine getiremeyeceğim endişesini taşıdığım için hep oralardan gelen tekliflere kapalı kaldım. 2013 Aralık ayında Sabah'taki işime son verilince hem Bugün, hem Zaman'dan teklif aldım. Tereddüt etmeden Bugün'ü tercih ettim. Bugün, bir işadamına aitti. Akın İpek hakkında da o tarihte bir soruşturma yoktu" diye konuştu.

ZEKERİYA ÖZ RÖPORTAJI: "NE O RÖPORTAJIN, NE DE O FOTOĞRAFIN DARBEYLE İLGİSİ VAR"

FETÖ iltisakı bulunduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz ile röportajının suç sayıldığını anlatan Nazlı Ilıcak, "Burada darbenin somut delili, röportaj içeriği değil, bir fotoğraf. Aslında ne röportajın, ne de o fotoğrafın darbeyle bir ilgisi var. O röportajın yapıldığı tarihte Zekeriya Öz terör örgütü üyesi değil. Terör örgütü üyeliği ile suçlansa, elini kolunu sallayarak serbestçe dolaşabilir miydi? Zekeriya Öz, o sırada, HSYK tarafından, Dubai seyahatini Ali Ağaoğlu'na finanse ettirdiği iddiasıyla açığa alınmıştı. HSYK'nın suçlamasında da terör örgütü üyesi olma isnadı yoktu" şeklinde konuştu. "Fuat Avni", "Son Vesayet", "Kaç Saat Oldu" gibi hesaplardan paylaşım olmasının aleyhindeki deliller arasında yer aldığını kaydeden Nazlı Ilıcak, tweetlerde suç unsuru olmadığını söyledi. Nazlı Ilıcak, 18 aydır mağdur olduğunu iddia ederek beraatini talep etti. Nazlı Ilıcak'ın savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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13.02.2018 - 12.50 Haber Kodu : 180213091