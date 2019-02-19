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Alparslan Türkeş Üniversitesi', teklif olarak Meclis'e sunuldu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı, 'Alparslan Türkeş' olarak değiştiriliyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içine konulan düzenleme, MHP'nin isteğiyle torbadan çıkarıldı, ayrı teklif olarak Meclis Başkanlığı'na...

Alparslan Türkeş Üniversitesi', teklif olarak Meclis'e sunuldu

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adı, 'Alparslan Türkeş' olarak değiştiriliyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin içine konulan düzenleme, MHP'nin isteğiyle torbadan çıkarıldı, ayrı teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomik düzenlemeleri içeren torba yasa teklinin görüşülmesi için toplandı. Komisyon Başkanı Bilgiç, gündeme geçmeden önce, teklifte yer alan Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının 'Alparslan Türkeş' olarak değiştirilmesini öngören maddenin torbadan çıkarılacağını duyurdu. Bilgiç, söz konusu düzenlemenin ayrı teklif olarak getirileceğini ve TBMM Milli Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Komisyonu'nda görüşüleceğini söyledi.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının, 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirilmesini öngören düzenleme, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın imzası ile ayrı teklif olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklifin bu hafta içinde ilgili komisyonda görüşüleceği de kaydedildi.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli, 9 Şubat'ta partisinin 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adana'da düzenlenen kutlama töreninde, kendisini telefonla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adını 'Alparslan Türkeş Üniversitesi' olarak değiştirmeyi düşündüğünü söylediğini açıklamıştı. Bahçeli, Erdoğan'a kürsüden teşekkür etmişti. 

Haber: ANKARA,()

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