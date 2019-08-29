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ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN ALARMI (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()- Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında işçilerin tadilat yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıktı. İşçilerin çabasıyla yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması...

GÜNDEM 29.08.2019, 14:24
ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN ALARMI (2)

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-
Beyoğlu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında işçilerin tadilat yaptığı sırada küçük çaplı yangın çıktı. İşçilerin çabasıyla yangın söndürülürken itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.
Yangın, saat 15.45 sıralarında Gümüşsuyu'nda bulunan Almanya Başkonsolosluğu'nun çatısında çıktı. İşçilerin tadilat çalışması yaptıkları sırada çatı alev aldı. Küçük çaplı yangın işçilerin yoğun çabasıyla söndürüldü. Haber verilmesiyle başkonsolosluğa gelen itfaiye ekipleri, söndürülen yangında soğutma çalışmaları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.  

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekipleri
-Çatıdan yükselen duman

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