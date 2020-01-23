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ALMANYA BAŞBAKANI ANGELA MERKEL İSTANBUL'A GELDİ
GÜNDEM 23.01.2020, 23:24
Anıl UÇAN / İSTANBUL
Almanya Başbakanı Angela Merkel, İstanbul'a geldi. Angela Merkel'i taşıyan uçak saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Merkel'in bulunduğu konvoy saat 23.15 sıralarında Devlet Konukevi'nden çıkışı yaptı. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüntü Dökümü:
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-Konvoyun çıkışı
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