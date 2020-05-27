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Almanlar spora, İspanyollar dişe, İtalyanlar saça düşkün

Dünya koronavirüsün etkilerine uyum sağlamaya çalışırken, tüketici ihtiyaçları ve davranışları da sürekli değişiyor. Google Arama Trendleri raporuna göre, geçtiğimiz iki haftada Türkiye’de “ne zaman açılacak”, Almanya’da “spor salonları ne zaman açılacak”, İspanya’da “açık dişçiler” İtalya’da ise “açılan kuaförler” kelimeleri çok aratılanlar arasındaydı.

GÜNDEM 27.05.2020, 20:08 Murat Aydın
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Almanlar spora, İspanyollar dişe, İtalyanlar saça düşkün

Google Arama Trendleri raporu son haftalarda kullanıcıların yeni duruma uyum sağladıklarını ve davranışlarının daha tutarlı hâle gelmeye başladığını gösteriyor. Veriler, sokağa çıkma kısıtlamasının aşama aşama azaltıldığı ülkelerde okulların ve mağazaların ne zaman açılacağı ile ilgili soruların arttığını gösteriyor. Verileri değerlendiren Google SMB Premier Partneri EG Bilişim Teknolojileri’nin CEO’su Gökhan Bülbül, yeni normalde tüketicilerin nelere önem verdiğini anlamanın önemine dikkat çekti. Belirsiz zamanlarda müşteri ihtiyacına hızlı cevap vermenin ilerleyen süreçlerde marka algısına olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Bülbül, hedef kitleye ulaşmanın en etkili ve kolay yolununsa doğru uygulanan dijital pazarlama stratejisinden geçtiğine vurgu yaptı.

İngilizler ailelerini düşündü, Polonyalılar anaokullarını merak etti

Kısıtlamaların kapsamı koronavirüsün mevcut durumuyla ilişkili olarak her ülkede farklılık gösteriyor. Örneğin, mağazalar ve okullar Almanya’da ve Hollanda’da yeniden açılırken İngiltere’de bu konuyla ilgili hâlâ belirsizlik hâkim. Google Arama Trendleri raporuna göre, geçtiğimiz iki haftada tüketiciler Türkiye’de “ne zaman açılacak”, İngiltere’de “ailemi ne zaman görebilirim”, Almanya’da “spor salonları ne zaman açılacak”, İspanya’da “açık dişçiler”, Polonya’da “açık anaokulları”, İtalya’da ise “açılan kuaförler” kelimelerini arattı. Türkiye’de aynı zamanda “üniversite sınavı”, “kapıda ödeme” ve “sipariş takip” aramaları artış gösterdi.

Türkiye’de “D Vitamini”, “ateş ölçer” ve “Ramazan Bayramı” arandı

Koronavirüs ile ilgili umut verici gelişmeler olsa da bir yandan belirsizliğin devam etmesi insanları zihinsel ve fiziksel sağlıklarını korumaya odaklanmaya yönlendiriyor. Trendlerden elde edilen veriler, Rusya’da “zihin sağlığı”, Danimarka’da “vücut kitle endeksi”, İspanya’da “online spor”, Polonya’da “dash diyeti” ve Türkiye’de ise “D Vitamini”, “ateş ölçer” ve “Ramazan Bayramı” aramalarının artışta olduğunu gösteriyor.

Yeni normal: YouTube ile gitar çalmayı öğrenmek

Zamanlarının çoğunu evde geçiren insanlar, online eğitim videolarını daha fazla izlemeye başladı. Global YouTube verileri, “dil öğrenimi” ile ilgili derslerin izlenme süresinin geçen yıla göre yüzde 500'ün üzerinde arttığını gösteriyor. Veriler, başlığında “yeni başlayanlar için” veya “adım adım” geçen YouTube videolarının yüzde 65'in üzerinde, başlığında “evde” kelimesi geçen “nasıl yapılır” videolarını yüzde 50'nin üzerinde ve “gitar videoları” ile ilgili eğitici içeriklerin izlenme süresinin ise yüzde 40'ın üzerinde arttığına işaret ediyor.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veriyor. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor

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