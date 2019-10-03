Alkollü sürücü polisten kaçarken takla attı

Kırım'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir kadın sürücü, virajı alamayınca yoldan çıkarak takla attı. Sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, polis tarafından yapılan kontrolde kadının alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Olay, Kırım'ın Bahçesaray-Yalta yolunda meydana geldi. Polis, yolda hız sınırını aşan bir sürücüye ‘dur’ ihtarında bulunarak, otomobilini sağa çekmesini istedi. Sürücü, polisin ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Bu sefer polis, sirenlerini de açarak aracı takip etmeye başladı. Polis kamerasının kaydettiği görüntülerde, otomobilin sürücüsünün virajda kontrolünü kaybettiği, yolun diğer yönündeki yeşillik alana girerek takla attığı görüldü. Polis memuru, hemen aracından inerek kadın sürücüye yardımda bulundu ve sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen kadının gözaltına alındığı bildirildi.