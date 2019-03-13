Ali Yalçın: Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenler desteklenmelidir

MEMUR Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için eğitim faaliyetleri, katılımcıların ihtiyaçları, istek ve beklentileri doğrultusunda planlı ve sistemli olarak düzenlenmelidir. Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenler desteklenmeli ve katılım, ücret, terfi, atama gibi yollarla teşvik edilmelidir" dedi.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, düzenlediği basın toplantısıyla, 'Dünyada ve Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme, İstihdam ve Mesleki Gelişim’ raporunu açıkladı. Eğitim sisteminin kalitesi için öğretmenlerin vazgeçilmez öneme sahip olduğunu söyleyen Yalçın, akademik çalışmalar ve uluslararası raporların, öğretmen adaylarının öğretmen yetiştiren programlara seçimi, hizmet öncesi eğitimi ve istihdamı ile ilgili süreçlerin önemine dikkat çekti. Yalçın, raporun temel amacının kaliteli bir eğitim sistemini tesis etmeye yönelik tartışmalara katkıda bulunmak, öğretmen yetiştirme, istihdam ve mesleki gelişim için bir model önermek olduğunu belirtti. Yalçın, "Raporda öncelikli olarak Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki öğretmen yetiştirme modelleri ve yeni eğilimler incelenmiş, Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemi ile karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Rapor, Türkiye’nin mevcut deneyimleriyle birlikte AB ve OECD ülkelerinin tecrübeleri dikkate alınarak öğretmen yetiştirme konusunda çeşitli öneriler içermektedir" dedi.

Mesleki gelişim programlarının oldukça önemli olduğunu söyleyen Yalçın, "Yeni bilgilerle donanmış öğretmenlerin mesleklerini daha verimli ve etkin bir şekilde sağlayacağından dolayı, birçok ülke her yıl ya da belirli zaman aralığında öğretmenlerin katılması gereken zorunlu hizmet içi eğitim süresini tanımlamıştır. Türkiye’de ise belirli bir sürede alınması gereken hizmet içi eğitim süresi tanımlanmamıştır" diye konuştu.

'KARİYER SİSTEMİ KURULMALI, MESLEKİ ÖZERKLİK GELİŞTİRİLMELİ'

Rapora ilişkin önerilerde bulunan Yalçın, şunları söyledi:

"Öğretmen yetiştirme sisteminde son yıllarda kararların sık değiştiği dikkate alındığında, öncelikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversiteler arasında güçlü bir koordinasyon sağlanmalıdır. Öğretmen yetiştirme, atama ve mesleki gelişim süreçleri bir bütün olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm paydaşlar birlikte çalışmalı, tartışmalı, alınan kararlar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılarak istikrarlı bir sistem kurulmalıdır. Öğretmenlik mesleğinin statüsü, öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, mesleki yetkinlik ve yeterlikleri ile mesleki özerkliklerine ilişkin hususlar, daha fazla zaman kaybedilmeden, meslek kanunu ile düzenlenmelidir. Öğretmen yetiştirme ile ilgili bir karar alınacağı zaman 400 bini aşkın atama bekleyen öğretmen adayı dikkate alınmalıdır. Öğretmen maaşları artırılmalı, kariyer sistemi kurulmalı, mesleki özerklik geliştirilmeli, öğretmenlerin lisansüstü eğitim yapmaları teşvik edilmelidir."

'OKUL UYGULAMASI SÜRESİ ARTIRILMALI VE 100 GÜNE ÇIKARILMALIDIR'

Öğretmen yetiştirme programlarının içeriği, araştırma ve uygulama temelinde güncellenmesi gerektiğini kaydeden Yalçın, "Eğitim fakültelerinin öğretim elemanı ihtiyacı karşılanmalı ve altyapıya ilişkin eksiklikler tamamlanmalıdır. Ayrıca, okul uygulaması süresi artırılmalı ve 100 güne çıkarılmalıdır. 2016 yılından itibaren uygulanan sözleşmeli öğretmenlik ile sözlü sınav uygulaması bir an önce kaldırılmalıdır. Dezavantajlı bölgelerde öğretmenleri istihdam etmek için cebrî yöntemlerden vazgeçilmeli, teşvik edici mekanizmalar geliştirilmelidir" şeklinde konuştu.

'ÖĞRETMENLERİN LİSANS ÜSTÜ EĞİTİME KATILMALARI DESTEKLENMELİDİR'

Yalçın, yeni öğretmenlerin ilk atamasının, kendilerine destek verecek ve mentorluk yapacak tecrübeli öğretmenlerin olduğu okullara yapılması gerektiğini söyledi. Yalçın, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerin lisans üstü eğitime katılmaları desteklenmelidir. Bunun için sadece ders döneminde değil, tez döneminde de öğretmenlere izinler verilmeli, alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, sempozyum ve kongrelere katılmaları teşvik edilmelidir. İzin süreçleri kolaylaştırılmalı, seyahat ve katılım ücretleri konusunda öğretmenlere destek olunmalıdır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için eğitim faaliyetleri, katılımcıların ihtiyaçları, istek ve beklentileri doğrultusunda planlı ve sistemli olarak düzenlenmelidir. Hizmet içi eğitime katılacak öğretmenler desteklenmeli ve katılım, ücret, terfi, atama gibi yollarla teşvik edilmelidir."

Görüntü Dökümü

-Başkan Ali Yalçın’ın konuşması

-Toplantı salonundan görüntü

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA, ()