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Ali Tatar, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

FETÖ’nün kumpas soruşturmalarından 'Amirallere suikast' iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı. Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı’nda...

GÜNDEM 21.12.2019, 16:34
Ali Tatar, ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

FETÖ’nün kumpas soruşturmalarından 'Amirallere suikast' iddialarıyla ilgili soruşturma sürecinde intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde Ankara'daki mezarı başında anıldı.

Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, eşi Nilüfer Tatar, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Mehmet Ali Çelebi ve Ali Tatar’ın silah arkadaşlarından bazıları katıldı. Anma sırasında Tatar’ın mezarına 'Adalet istiyoruz' yazılı pankart asılı. Ahmet Tatar, kardeşinin ölümünden sonra adalet için çalmadıkları kapı kalmadığını belirterek, soruşturmayı yürüten bütün emniyet mensupları, savcı ve hakimler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını; ancak o dönem emniyet ve yargıdaki FETÖ/PDY üyeleri nedeniyle herhangi bir dava açılmadığını söyledi.

'ADALETİN KAPISI BİR KEZ DAHA YÜZÜMÜZE KAPANDI'

Soruşturmayı yürüten savcı Süleyman Pehlivan ile ilgili 15 Temmuz’un ardından dava açıldığını anlatan Tatar, "Ancak iddianameyi görünce hayal kırıklığına uğradık. Sadece örgüt çerçevesinde bir suçlama vardı" dedi. Yargıtay'da yargılama sırasında da müdahillik taleplerinin bile kabul edilmediğini ve mahkemenin kendilerine düşman muamelesi yaptığını savunan Tatar, "Süleyman Pehlivan’a sadece örgüt üyeliğinden ceza verilerek dava kapatıldı. Adaletin kapısı bir kez daha yüzümüze kapanmış oldu" diye konuştu.

'BİZ SENİN ADINI GURURLA TAŞIYORUZ'

Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar da zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı eşine hitaben yaptığı konuşmasında, "10 yıl oldu ama dün gibi yaşadığımız günler. Senin Ankara’yı çok sevdiğini biliyorum. Ama benim sensiz Ankara’ya gelişlerim çok acı dolu. Yokluğun içimi çok acıtıyor. Tek tesellim sevdiğin şehirde yatıyor olman. Senin adaletsizliğe karşı verdiğin mücadelenin büyük kitlelere ulaşması, adının her yerde simge haline gelmesi bizleri daha da güçlendiriyor. Biz senin adını gururla taşıyoruz. Adalet mücadelemizde mahkeme kapıları yüzümüze kapanıyor; ama biz mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Bıraktığın ışık hiç sönmeyecek ve karanlıkları aydınlatmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

'ALİ TATAR BU MÜCADELENİN SEMBOLÜDÜR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Ali Tatar'ın vatanseverliğin bir sembolü olduğunu belirterek, "Kumpas davalarında Türk ordusunu çökertmeye çalıştıklarında bunu ilk görenlerden biri Ali Tatar’dı. Kendi hayatıyla bir bedel ödeyerek, kumpasa karşı direndi. Ali Tatar bu mücadelenin sembolüdür. Bu mücadele bitmedi. Bir gün gelip kumpas mağdurlarının tamamı 'şehit' unvanı alana kadar, itibarları iade edilip onları bu noktaya getiren FETÖ’cüler işledikleri bu suçtan da ceza alana kadar bu hesap kapanmaz" dedi.

'KUMPASI İLK İKAZ EDEN ALİ TATAR'

Kumpas davaları sırasında istifa ederek emekli olan Koramiral Atilla Kezek, Ali Tatar'ın FETÖ'nün ülke üzerinde oynadığı kumpası ilk ikaz eden kişi olduğunu ifade ederek, "Bunlar 15 Temmuz’u gerçekleştirdi. 250 vatandaşımızı şehit etti. Bunların bir kısmının ismi caddelere ve sokaklara verilerek yaşatıldı. Ali Tatar’ın daha hiçbir yerde ismi yok. Genelkurmay Başkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza sesleniyorum; başta Ali Tatar olmak üzere bu kişilerin isimlerini yaşatın. Bu isimleri yaşatamazsak bu tür tehlikelere karşı bu ikazları yapacak vatanseverler de bulamazsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ali Tatar’ın mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi.

 

Özkan ARSLAN-Haluk KARAASLAN/ANKARA,()

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