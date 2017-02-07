ALİ FUAT YILMAZER: DİNK CİNAYETİNİ ERHAN TUNCEL ÖRGÜTLEDİ...

- HRANT DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Dink cinayetini Erhan Tuncel örgütledi. Örgütlü yapıyı bulmak istiyorsanız Erhan Tuncel üzerinden gitmek zorundasınız" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer getirildi. Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve Erhan Tuncel de duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise, ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"DAVANIN EN ÖNEMLİ SANIĞI ERHAN TUNCEL OLMALIYDI"

Ali Fuat Yılmazer savunmasında, Dink cinayetini Erhan Tuncel'in örgütlediğini öne sürdü. Yılmazer, "Erhan Tuncel ya emniyet üzerinden ya da jandarma üzerinden yaptı bu organizasyonu. Örgütlü yapıyı bulmak istiyorsanız Erhan Tuncel üzerinden gitmek zorundasınız. Başka yolu yok. Bu davanın en önemli sanığı Erhan Tuncel olmalıydı. Kime gideceksiniz Erhan Tuncel üzerinden gideceksiniz. Kim her ne yapmışsa Erhan Tuncel üzerinden yapmış" diye konuştu.

"10 NO'LU F4 RAPORU KENDİNİ KURTARMA RAPORUDUR"

Yılmazer, dönemin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in, cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'i Dink'e yönelik eylemden vazgeçirmek için telkinde bulunduğuna dair bilgilerin yer aldığı 10 No'lu F4 raporunun sahte olduğunu da öne sürdü. Yılmazer, "Bu F4 sahte F4'dür. 10 No'lu F4 raporu, kendini kurtarma raporudur. Bu raporla 'Biz bu cinayeti engellemeye çalışıyoruz' demek istemişlerdir. İstihbari hiçbir değeri yok. İstihbari hiçbir değeri yok. Ben diyorum ki keşke hiç yazmasalarmış, daha da berbat etmişler. Burada tehdidi görüyorsunuz da niye arkasını görmüyorsunuz? Kandırmaca bunlar" dedi. Duruşmaya perşembe günü devam edilecek.