ALİ AĞAOĞLU'NA ZORLA GETİRME KARARI...

Haber: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul,

Yurt dışına kaçan eski savcı Zekeriya Öz'ün "kasası" olduğu iddia edilen ve Öz'ün Dubai tatilinin masraflarının kendisi tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı kişilerden olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş'ın, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Ali Ağaoğlu hakkında tanık olarak dinlenmesi için yeniden zorla getirilmesine karar verdi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tayfun Aktaş getirildi. Duruşmada, avukat Ali Demirhan ile işadamı ağabeyi Halil İbrahim Demirhan tanık olarak dinlendi.

Avukat Ali Demirhan, iş adamı Ali Ağaoğlu'na hukuki danışmanlık, ağabeyi Halil İbrahim Demirhan'ın ise satış danışmanlığı yaptığını belirterek, sanık Tayfun Aktaş'ı dava konusu olay yaşanmadan önce tanımadığını söyledi. Demirhan, "Ağaoğlu şirketler grubundayken (firari) Aytaç Ocaklı, yanındaki bir kaç kişiyle ofise geldi. Terasta, bir takım tehdit olayları oldu. Zekeriya Öz'ün Dubai tatili masraflarını kendisinin yaptığına ilişkin makbuz istedi. Ağaoğlu da, 'Kardeşim masrafları ben yaptım, biz buradan gönderdik Öz'ü Dubai'ye. Ağabeyim Halil İbrahim de, 'Orada ağırladık, parasını da ben verdim' dedi. Orada tehdit ve küfürleşmeler oldu. Ağaoğlu, Fetullah Gülen'e kadar küfür etti. Daha sonra içeride, masaya geçtik. Tayfun Aktaş da o sırada geldi ve 'Bu işi çözün, faturayı verin' dedi. 'İlla faturayı vereceksiniz' diyordu. Siyasi tartışmaya girildi, hükümetin gitmesiyle ilgili tartışmalar. 'Bu adamlar gidecek ve başınız belaya girecek' dediler. Ben, 'Bu olay bizi aşar' dedim. Tayfun Aktaş özellikle beni hedef gösterdi. O olayda en masum insan da benim" dedi. Bu olayların yaşanmasının ardından ofise gelenlerle ilgili suç duyurusu yaptığını söyleyen Ali Demirhan, "Tayfun Aktaş ile ilişkim yoktu ki. Orada bulunma sebebi, toplantının amacı neydi bilmiyorum. Beni tehdit ettikten sonra neden başıma bir şeyler geldi? Evime girildi, tehdit edildim, eşimin arabası çalındı. Usulsüz dinlemeleri Youtube'da yayımladılar. Bunları bir güç, bir örgüt yaptı. Tayfun neresinde ben bilemem, onu yargı bilir" diye konuştu. Demirhan, sanık avukatının sorusu üzerine de "Aytaç Ocaklı fatura isteyince Ali Ağaoğlu, hem Zekeriya Öz'e hem Fetullah Gülen'e ana avrat küfretti" ifadelerini kullandı.

"TATİL FATURASINI ALİ AĞAOĞLU ÖDEDİ"

Diğer tanık Halil İbrahim Demirhan da 25 Aralık sürecinden önce, Ali Ağaoğlu'nun "Zekeriya Öz gelecek, orada ağırlayın" dediğini belirterek, tatil faturasının bedelini de Ağaoğlu'nun kendisinin ödediğini ifade etti. 17-25 Aralık sürecinden sonra, Başakşehir'deki ofisinden çıkarken bir kaç kişinin gelip kendisine, "Zekeriya Öz, ülkenin en önemli insanlarından biridir, bizim kurtarmamız lazım bu adamı, bize fatura vermen lazım" dediklerini de belirten Demirhan, "Fatura vermem' dedim. Beni iki kişi silahla arabaya bindirdi. Sonradan öğrendim Giresunlu Aytaç Ocaklı olduğunu. Kaçak şu anda. 'Biz savcımızı yedirmeyiz, ülkenin başbakanı olacak' dediler. 'Fatura vereceksin' diyerek ayaklarıma vurmaya başladılar. Telefonla da kaydediyorlardı" dedi.

"TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ"

Sanık Tayfun Aktaş ise, tanık anlatımlarını doğru olmadığını ileri sürdü. Sanık Aktaş, "İki yıldır tutukluyum. Sabit ikametgahım var. Yurt dışından ailemle beraber geldim, kaçma şüphem olsa 15 Temmuz'dan sonra ailemin tamamını alarak kaçardım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

ALİ AĞAOLU VE HÜSEYİN SİPAHİ'YE ZORLA GETİRME KARARI

Sanık Tayfun Aktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Orhan Konak, Hüseyin Sipahi ve Ali Ağaoğlu ile ilgili yeniden zorla getirilme kararı verdi. Heyet, tanıklar Adnan Kılıç ve Hasan Rahvanlı'nın da zorla getirilmesini karara bağladı. Heyet, haklarında daha önce zorla getirme kararı verilen tanıklar Konak, Sipahi ve Ağaoğlu hakkında, "yerine getirilmemesi halinde suç duyurusunda bulunulacağı" şeklinde uyarı yazılmasına rağmen, bu tanıkları hazır etmeyen sorumlular hakkında gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını da kararlaştırdı. Duruşma ertelendi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, örgütün yargı alanındaki kumpaslarında kilit rol oynayan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Dubai tatilinin masraflarının sanık Tayfun Aktaş tarafından karşılandığına ilişkin belge almaları için Aktaş ile bazı kişileri, iş adamı Ali Ağaoğlu'nun ofisine yolladığı belirtiliyor.

İddianamede, sanık Aktaş'ın Zekeriya Öz'ün "kasası" konumunda olduğu öne sürülerek silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.