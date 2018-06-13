Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS TRAFİĞİ FELÇ ETTİ  (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti. TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı...

ALEV ALEV YANAN MİNİBÜS TRAFİĞİ FELÇ ETTİ  (1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
TEM Otoyolu Orhanlı mevkiinde yanan minibüs trafiği felç etti.
TEM'de Ankara yönüne ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alev alev yanan servis minibüsündekiler kendilerini dışarı atarken çevredekiler yangın tüpüyle müdahalede bulunmaya çalıştı. Yoğun duman nedeniyle çevredekiler zor anlar yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:
----------
-Alev alev yanan minibüs (cep telefonu)
-Söndürme çalışmaları
-Olay yerinden aktüel görüntüler

FEED

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325