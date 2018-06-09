 ALARMLARI ETKİSİZ HALE GETİREN GÜRCÜ HIRSIZLAR YAKALANDI

*9 hırsızlık yapan Gürcü hırsızlar son işinde polise yakalandı

*Zanlıların kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihaz ile alarmları etkisiz hale getirirek içeri girdikleri belirlendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL

İstanbul'da girdikleri işyeri ve evlerde bulunan kasaları açarak hırsızlık yaptıkları iddia edilen Gürcistan uyruklu 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin bu cihazr kullanarak alarmları etkisiz hale getirdikleri, anahtar kopyaladıkları ve kasaları birkaç dakika içinde açabildikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler'de polis, Çiğdem B.'ye ait turizm şirketine giren 4 kişiyi kasayı açmaya çalışırken suçüstü gözaltına aldı. Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler Gedenidze G., Raul T., Michail Z. ve Akagi C., Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilerek haklarında işlem başlatıldı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Polis 4 kişinin kaldığı evde yaptığı aramalarda hırsızlık sırasında kullanıldığı öğrenilen çok sayıda malzeme ele geçirdi. Ele geçen malzemeler arasında kapı alarmlarını dışardan etkisiz hale getiren bir cihazın da bulunduğu öğrenildi. Deneyimli dedektifleri şaşırtan malzemeler arasında anahtar kopyalamakta kullanılan alüminyumlu kağıtlar, kasa kilitlerini bir kaç dakika içinde açabilen özel aparatlar da bulunuyor.

9 HIRSIZLIKLARI TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin parmak izi kayıtlarından Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Zeytinburnu, Sarıyer ve Üsküdar semtlerinde 9 işyeri ve evden hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin 250 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-İçeri girmeleri

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemeler

-Zanlıların emniyetten çıkışları

-Detaylar