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ALARA KARADEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cübbesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı.

ALARA KARADEMİR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Okulunun Ankara'ya düzenlediği gezi sırasında hocası Atilla G.'nin odasında intihar ettiği iddia edilen hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alara Karademir, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Gelin duvaklığı, yazması, avukatlık cübbesinin konulduğu tabutu, kadınlar omuzlarında taşıdı.

Alara Karademir için Küçükçekmece'de bulunan Hacı Ömer Çetinsaya Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 
Törene, hükümlü bulunduğu Sivas Yarı Açık Cezaevi'nde cezasını çeken Alara'nın anneannesi Hayriye Gündüz, özel izinle katıldı. Taziyeleri Alara'yı büyüten dayısı Gencer Gündüz, dedesi Recep Gündüz ile yakınları kabul etti. 
Törene aile ve yakınlarının yanı sıra Alara'nın arkadaşları ve sevenleri katıldı.

TABUTA AVUKATLIK CÜBBESİ KONULDU

Alara Karademir'in tabutuna gelin duvaklığı, yazma ve avukatlık cübbesi konuldu. Anneanne Hayriye Gündüz, uzun süre tabuta başını koyarak gözyaşı döktü.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

Alara'nın arkadaşları gözyaşına boğuldu. İlkokul arkadaşlarından Berfin Şafak Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Alara
ile en son iki hafta önce görüştüklerini söyledi. Özer, "Zaten kötü bir çocukluk geçirmişti. Hukuk okumaya başladı. Güçlüydü" dedi.
Alara ile son konuştuklarında dertleştiklerini ifade eden Özer, intiharın da anlık bir şey, kaos durumu olduğunu o nedenle intihar 
hakkında biraz düşünmek gerektiğini dile getirdi. İlkokul arkadaşı Zeynep Yılmaz ise uzun zamandır Alara ile görüşmediğini ancak sosyal medyadan takip ettiğini, intiharı duyunca çok şaşırdığını ifade ederek, "İnanmak istemedim. Zaten annesi ve babasını kaybetti. Zor bir çocukluk geçirdi 'bu da olmamıştır' demiştim. Hala inanamıyorum. Çok mutlu neşeli biriydi" dedi.
Karademir'in diğer arkadaşı Ecem Türkoğlu da intiharı duyduğunda hiç ihtimal vermediğini, inanmasının çok güç olduğunu belirterek 
"Allah geride kalanlara sabır versin" dedi. 
Törene katılan bazı kadınlar da 'sessiz kalmıyoruz' yazılı dövizler ve kadın cinayetlerine tepki gösteren pankartlar açtı.

KADINLAR CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

Alara Karademir için helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip, cenaze namazı kılındı. Kadınlar da cenazede 
cemaat ile birlikte en önde saf tuttu.

CAMİDEN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Alara'nın tabutu kadınların omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Tabutun cenaze aracına konulmasının ardından, alkışlarla uğurlanan Alara Karademir, Küçükhalkalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 


 

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