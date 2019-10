'Alageyik' Toros Dağları'nda görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı İdris Ölmez, Toros Dağları eteklerinde 'Alageyik' görüntüledi. Ölmez, görüntü alabilmek için 3,5- 4 saat hiç kıpırdamadan pusuda beklediğini belirterek, "Alageyiği ilk defa gördüğümde çok heyecanlandım. Çok büyülü bir andı benim için. Göz göze geldik bir anda heyecandan kamera bile sallandı" dedi.

2007 yılından bu yana Türkiye'de yaban hayatı görüntüleyen İdris Ölmez, bir hafta önce Toros Dağları'nda 'Alageyik' görüntüledi. Ölmez'in, sosyal medya hesabından paylaşdığı alageyiğe ait görüntü ve fotoğraflar, yoğun ilgi gördü. Daha önceleri çizgili sırtlan, albino serçe gibi hayvanları da görüntüleyen Ölmez, Türkiye'de şu ana kadar görüntülenen 487 kuş türünden 320’sini, 120 memeli türündende 45 tanesini görüntülediğini söyledi. Geyiğe özel bir ilgisi olduğunu ifade eden İdris Ölmez, daha önce de alageyiği görüntülemek için Antalya Düzlemçamı bölgesine gittiğini; ama istediği gibi güzel bir görüntü alamadığını anlattı.

'3,5-4 SAAT KIPIRDAMADAN BEKLEDİM'

Ölmez, bu dönem alageyiklerin daha töleranslı görüntü verme zamanı olduğuna işaret ederek, "Alageyik üstü kızılçam ağaçları, altı maki ile kaplı olan çok sık ormanlarda yer alır. Hayvan çok ürkek ve narin, ayrıca koku almada çok hassas olduğu için görüntülemek çok zor. Bölgede 4 gün kaldım; ama 3 gün çekim yapabildim. Her yatışımda 3,5- 4 saat hiç kıpırdamadan bekledim. Alan ormanlık olduğu için içeride hayvanın kükremelerini duyuyorsunuz. Ne kadar kamufle olursanız olun, keskin koku alma hislerinden dolayı sizi hissedebiliyor. 3 gün boyunca geçiş noktalarında akşam üstüleri ve sabahları bekledim. Daha önce de birçok alageyik görüntülemiştim; ama benim için ilk defa bu kadar yakından güzel görüntüler çektim" diye konuştu.

'HEYECANDAN KAMERAM BİLE SALLANDI'

Alageyik ile karşılaştığında ki duygularını da anlatan Ölmez, çok heyecanlandığını söyleyerek, "Ilk defa gördüğümde çok heyecanlandım. O duygular anlatılmaz yaşanır. Görüntüyü çektiğimde kamufle altındayım. Çevremde 3 tane erkek alageyik var. Müthiş bir kükreme sesi var. Çekim yapalı bir haftayı geçti. Bazı geceler yastığa kafamı koyduğumda, o böğürme kükreme sesini duyuyorum. Çok büyülü bir andı benim için. Üreme dönemlerinde oldukları için böğürme sesini takip ederek geçiş noktalarına konuçlandım. O bölgede çalıların arasında her an çıkabilirler. Geçiş yerlerine yattığım için bir anda üzerime geldiler. Bir anda fark ettim. Göz göze geldik bir anda heyecandan kamera bile sallandı" diye anlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ölmez ile röp.

-Ölmez'in ormandaki detay görüntüleri

-Alageyik'in görüntüsü

-Detay

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, ()-