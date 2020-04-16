Alaattin Çakıcı tahliye edildi
Ankara'da, Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, infaz yasası kapsamında gece saatlerinde tahliye edildi.
Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi. Çakıcının tapliyesini Avukatı Zeynep Çiftçi şöyle duyurdu.
GECE YARISI TAHLİYE EDİLDİ
Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarından bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı. Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi’ne nakil olmuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016