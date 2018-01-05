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ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİNİ SİLAHLA YARALADIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

  Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, ()  Kadıköy Suadiye'de bir kafeteryada Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahla yaraladıkları öne sürülen 3 kişi, "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Suadiye'de...

ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİNİ SİLAHLA YARALADIKLARI ÖNE SÜRÜLEN ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

 

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () 
Kadıköy Suadiye'de bir kafeteryada Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya düzenlenen silahla yaraladıkları öne sürülen 3 kişi, "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Suadiye'de 29 Aralık 2017 tarihinde bir kafeteryada Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın (32) yaralanması ile sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan A.H.B., F.Ç. ve O.O., emniyet işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 
Soruşturmayı yürüten savcı, her üç zanlıyı da dosya üzerinden tutuklanmaları talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler. Mahkeme, her üç zanlıyı da, "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.
 

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