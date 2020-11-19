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Alaattin Çakıcı hakkında Kılıçdaroğlu'na hakaretten soruşturma başlatıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.
GÜNDEM 19.11.2020, 15:41 19.11.2020, 15:46 Murat Aydın
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen Alaattin Çakıcı ile ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını söyledi.
Turan, "Çakıcı'nın tehdit mektubuna ilişkin savcılık soruşturma başlattı. Biz her türlü küfür ve hakarete karşıyız bizim duruşumuz bellidir. Geçmişte aynı kişi Cumhurbaşkanımıza ve ailesine de hakaretler etmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir tek kelime tepki koydu mu?" ifadelerini kullandı.
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