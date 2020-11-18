Alaattin Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na bir mektup daha: Çakal gibi uluma

Yeraltı dünyasının ünlü lideri Alaattin Çakıcı, hakkında suç duyurusunda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni bir mektup daha yazdı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile ortak basın açıklaması sözlerine ise ''Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene'' şeklinde yanıt verdi.

Dün Kılıçdaroğlu'na tehditlerde bulunan ve CHP lideri tarafından suç duyurusunda bulununa Çakıcı, Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha tehdit etti.

Kılıçdaroğlu'nun Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısında, ''Çakalların olduğu yerde bize kimse birşey söyleyemez'' ifadesini hatırlatmada bulunan Çakıcı, ''Sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sende ve avanende yürek varsa ben her gün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Sende ve avanende o yürek var mı?'' dedi.

İşte Çakıcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı o yazı:

''Sizler yıllardır, hergün, devlete hakaret etmektesiniz. Siz her türlü ahlaksızlığı ve hakareti meşru zeminlere taşıyorsunuz.

Demin basın açıklamanı izledim; ''Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez'' ifadesini kullanıyorsun. Be dilinin ayarı olmayan bre gafil, sen kurt ile çakalı karıştırıyorsun. Sen ve avanene sesleniyorum;

Başta sende ve avanende yürek varsa ben hergün sokaktayım. Çakal gibi uluyup, hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum; sende ve avanende o yürek var mı? Kuva-i Milliye ruhundan bahsediyorsun. Kuva-yi Milliye ruhu Türkiye'nin manevi tapusudur. Kuva-yi Milliye ruhu taşıyanlar, pkk ve silahlı sol örgütlerle birlikte hareket etmez. Hadi oradan gafil. Sende olsa olsa bölücülük ruhu vardır.

Be devlet düşmanı, sakın Atatürk'ü ağzına alma. O yalaka ağzınla Atatürk'ün manevi değerlerini kirletme.

Seksen üç milyon seni iyi tanıyor. Sayın Bahçeli'yi ağzına alma, sen onun koç yumurtası bile olamazsın.

Kamuoyuna saygılarımla arz ederim.''

BAHÇELİ ALATTİN ÇAKICIYA SAHİP ÇIKTI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Alaattin çakıcı'ya sahip çıkan bir mesaj yayınladı. Çakıcı son mektubunda Kılıçdaroğlu'na Aatatürk'ü ağzına alma, Sayın Bayçeli'yi ağızana alma sen onun koç yumurtası bile olamazsın" ifadesini kullandı.Bu sözlerin ardından MHP Lideri Bahçeli ise Twetter hesabından şu mesajı yayınladı: " Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur:

1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur.

2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür.

3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır."