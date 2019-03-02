AKUT Vakfı'na Eğitim Merkezi

AKUT Vakfı ve Kartal Belediyesi iş birliği ile Kartal Belediyesi AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi, deprem haftasının ilk günü olan 1 Mart’ta, Kartal'da hizmete açıldı.AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi'nin açılış törenine, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçkin, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Saadet Partisi Kartal Belediye Başkan Adayı Fehim Hava, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, AKUT Vakfı gönüllüleri, Kartal'da görev yapan mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kartal Belediyesi ve AKUT Vakfı’nın 3 yıllık özverili çalışmaları sonucu inşa edilen “Kartal Belediyesi AKUT Vakfı Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi“nde özellikle Kartal ve civarındaki vatandaşlara yönelik ilk yardım, ev kazaları, temel afet bilinçlendirme gibi çok çeşitli seminerler, AKUT Vakfı'nın uzman eğitmen kadrosu tarafından, ücretsiz olarak verilecek.Mahruki: “Bu tesis Kartallıların!”Törende konuşan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki , “Bundan sonrasında bu tesis artık Kartallıların, İstanbulluların. Kartal ve çevresinde gelişen, güzel işler yapan çeşitli sivil toplum kuruluşları da var. Onlara da kapımız açık olacak. Sonuçta burada seminer salonundan tutun da ofis binalarına kadar bir işletmede ihtiyaç duyabileceğiniz her şeye sahibiz.” dedi."Arama ve kurtarma konusunda toplum bilinçlendirmeyle ilgili konularda zaten sorumluluk bizim üzerimizde; ama bu tesis o kadar güzel ki bundan daha fazlasını da gerçekleştirebiliriz.” şeklinde konuştu.Öz: “Sivil toplum örgütünün bilgi birikimini kullanarak Kartal’a hizmet edelim dedik”Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ise yaptığı konuşmada “Deprem geldiği zaman, insanın siyasi kimliğine, mezhebine, etnik kökenine bakmıyor, geldi mi herkesi birden götürüyor. Dolayısı ile bizim bu bilinçlendirmeyi, siyaset üstü düşünmemiz lazım. Bu makama oturan herkes, burayı siyasetin dışında, halkın bilinçlenme noktası olarak görmeli ve onun için destek vermeli” dedi."Burada bir sivil toplum örgütünün, deprem ve afet kurtarma çalışmalarının bilgi birikimini kullanarak Kartal’a hizmet edelim dedik.” diye konuşan Öz, açılışın ardından konuklarla birlikte yerleşkeyi gezdi.Proje Hakkında Bilgiler:AKUT Vakfı ve Kartal Belediyesi arasında, 2015 yılında mutabakatı sağlanan Toplum Afet Bilinçlendirme Merkezi’nin temeli aynı yıl atıldı. 3 yıldır devam eden inşa çalışmaları, özverili bir ekip tarafından, büyük bir ihtimam gösterilerek sürdürüldü.Önlenebilir nedenlerle yaşanan afet ve kazaların önüne geçebilmek amacıyla, toplumu bilinçlendirmeyi temel almak üzere tasarlanan eğitim merkezinde, acil durum yönetimi kapsamında çok çeşitli eğitim parkurları, uzmanlar tarafından, uluslararası standartlar baz alınarak tasarlandı.8.000 m² açık, 240 m² kapalı alan üzerine kurulan yerleşkenin ana binasında, 100 kişilik seminer salonu, idari ofisler, toplantı odaları, engelli tuvaletleri, misafirhane ve depo bulunmakta. Açık alanda ise, eğitim alanları haricinde, konteyner park alanı, voleybol ve basketbol sahaları, çocuk oyun parkları, otopark gibi birçok yaşam alanı mevcut. (1000 m²’lik alanın dinlenme ve sosyal aktiviteler için ayrıldığı bir rekreasyon alanı bulunmakta)Eğitim parkurunda, AKUT Vakfı kendi gönüllülerini eğitmenin yanı sıra, Kartal ve civarında yaşayan vatandaşlarımıza, bu alanda uzmanlaşmak isteyen şirketlere ve sivil örgütlere yönelik olarak eğitim programları hazırlamakta.Eğitim sahası hakkında:Yüksekte Çalışma Platformu (Kule)15 m yüksekliği, 60 m² yüzeye sahip tırmanma duvarı olan ip erişimi eğitim kulesinde, ipli kurtarmaya yönelik eğitimler verilecek.Çok fonksiyonlu 15 metrelik Yüksekte Çalışma ve İp Erişimi Eğitim Kulesi. Bu kulenin bir yüzeyi Tırmanma Duvarı, iç kısmı da Kısıtlı Dar Mekan Kurtarma Eğitimi istasyonu olarak kullanılacak. (Teleferik kazaları, yürüyerek erişilemeyecek kayalık ve dağlık yüzeyler, binadan ipli inişle yapılacak kurtarmalar gibi. Yanı sıra burada yüksekte çalışma konusunda uzmanlaşmak isteyen personellere eğitim verilebilecektir. Plaza temizliği, dış cephe inşaatı vb. konularında iş güvenliği kapsamında alınması gereken önlemler hayati derecede önemli.)Trafik Kazaları ve Araçta Sıkışma İçin Araç Kesme Ayırma istasyonuTrafik kazalarında araç içinde sıkışmalarda, kazazedeyi dışarıya çıkarırken geri dönüşü olmayan hayati sorunlarla karşılaşılmaması için, doğru kurtarma yapılması son derece elzem bir konudur. Özellikle omurilik felcine sıkça neden olunan bu gibi ağır travmatik yaralanmaların önüne geçilebilmesi için, bu eğitim parkurunda trafik kazalarında doğru kurtarmaya yönelik eğitimler verilmesi planlandı.L ve T şeklinde Hendek ve Kanal Kurtarma istasyonlarıL şeklindeki istasyonumuzun bir kanadı 2.5m derinliğinde, diğer kanadı ise 3m derinliğinde hazırlanmış eğitim parkurumuz. Buradaki eğitim parkuru ile foseptik, göçük, obruk, tünel, kuyu, mağara gibi dar ve göçük riski devam eden alanlarda kurtarma yapılmasına yönelik hazırlanmış bir modül.Hasarlı Bina Geçici Sağlamlaştırma - Tahkimat istasyonu(Tahkimat: Dayanıklılık) Bir beton yığını içerisine girebilmek için önce girilecek alanın tespit edilip orada meydana gelebilecek yeni yıkılmaların önüne geçebilmek amacıyla, çelik veya ahşap çeşitli malzemelerle güçlendirilmesi gerekmekte. Kentsel (enkaz) arama-kurtarmanın genellikle en uzun süren ve en hayati etabıdır. Hem kazazede hem de kurtarma personelinin can güvenliğini sağlamak adına, tahkimat, kurtarmanın en önemli safhalarından biridir. Bu parkurda, çok çeşitli yöntem ve hesaplamaları olan tahkimat eğitim modülü uygulanacak.Beton Kırma İstasyonuKentsel (enkaz) arama-kurtarma eğitimlerinin birinci etabı olan beton kırma, bir kurtarma personelinin en iyi bilmesi gereken konuların başındadır. Bu eğitim parkurunda, kursiyerlerimiz, enkazda ilerleyebilmek için betonun nereden ve nasıl kesileceği/kırılacağı, hangi malzemenin kullanılması gerektiği, kazazedeye yakınlığının nasıl hesaplanacağı, kırılma sonrası yıkılmanın hangi yöne olacağı gibi çok çeşitli eğitimler alacak.Enkaz Kurtarma Eğitimi - Zorlu Giriş ve Tahliye İstasyonuKentsel (enkaz) arama-kurtarma eğitimlerinin ileri safhaları olan bu eğitim ile ağır hasarlı ve yıkılma riski çok yüksek binalarda yapılacak hassas arama-kurtarma çalışmaları üzerine çalışılacaktır.Dikey düzlemde 4m derinliğinde Kuyu, Rögar ve Kanalizasyon Kurtarma istasyonuYatay düzlemde Dar Alan Kurtarma istasyonuAKUT Vakfı, burada tasarlanan teknik eğitimleri hem kendi gönüllülerine hem de bu alanda uzmanlaşmak isteyen şirketlere ve sivil örgütlere yönelik olarak sunacak.