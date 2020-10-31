AKUT, enkaz altından 9 kişiyi kurtardı

Ülkemizin en önemli afetlerinden 1999 Büyük Marmara Depremi’ndeki rolüyle ülke gündemine giren AKUT, 30 Ekim 2020’de gerçekleşen Ege Depremi’nin arama kurtarma çalışmalarına; 17 farklı ekip ve 193 gönüllü ile katıldı. Sahada bulunan 3 adet arama kurtarma köpeğinin gerekli anlarda enkazlara yönlendirildiği bildirildi.

Farklı enkaz noktalarında kurtarma çalışmaları gerçekleştiren AKUT, şu ana kadar ( Saat 10:30 itibariyle…) 9 canlı kazazedenin enkazlardan çıkarılmasına yardımcı oldu.

Yerin 16,54 kilometre derinliğinde gerçekleşen, büyüklüğü 6.6 ile 6.9 arasında tahmin edilen ve 35 adedinin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere; toplam 470 artçı sarsıntı yaşatan depremde, 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 804 kişinin yaralandığı belirtildi.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Ankara, Bodrum, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Fethiye, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kaş Kuşadası, Manisa, Marmaris, Rize, Trabzon ve Yarımada, ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarında yer aldığı vurgulandı.